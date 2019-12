A presó un jove per un assalt violent a la casa d'una anciana a Sant Jordi Desvalls

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir,l'1 de desembre, un jove de 19 anys, nacionalitat marroquina i amb domicili a Salt, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte de lesions. El dia 25 de novembre els agents de la comissaria de Girona van saber que s'havia produït un robatori amb violència i intimidació en un habitatge de Sant Jordi Desvalls. Concretament un jove va accedir per la finestra d'un domicili d'una dona d'edat avançada la va colpejar i la va fer caure a terra.



Acte seguit, el lladre va regirar les estances de la casa i les pertinences personals de la dona, d'on es va endur un botí de diners i joies i va fugir del lloc. La dona va alertar a través del sistema de teleassistència de Dipsalut informant que tenia problemes, fet que va provocar que es mobilitzessin els serveis d'emergència.



El Sistema d'Emergències Mèdiques la va traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona per ser tractada de les contusions que havia rebut. Els mossos de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Girona van iniciar la pertinent investigació per tal de determinar l'autoria del fets. El passat diumenge dia 1 de desembre els agents van localitzar i detenir el presumpte autor del robatori i l'agressió.



El detingut, que no té antecedents, va passar, el mateix dia 1 de desembre, a disposició de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar el seu ingrés a presó.