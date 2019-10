El jutjat envia a presó dos homes que duien una granada al cotxe a la Jonquera

El jutjat d'instrucció 6 de Figueres, en funcions de guàrdia, ha ordenat l'ingrés a presó sense fiança de dos homes que duien una granada al cotxe a la Jonquera. Una patrulla de la Guàrdia Civil va aturar el vehicle sospitós cap a les nou del vespre de divendres quan circulava per l'AP-7. A dins el cotxe, els agents hi van localitzar la granada "en aparent estat de conservació" i amb el perímetre "encintat". Els Tedax van determinar que es tractava d'una granada de mà de fabricació russa, model M-75 i que estava en "perfecte estat d'ús" perquè tenia detonador i càrrega explosiva. Els agents van arrestar els sospitosos que van passar a disposició judicial diumenge. Els investiguen com a suposats autors d'un delicte de dipòsit d'armes i munició de guerra.

El jutjat ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança dels dos detinguts. Segons recull la interlocutòria, en aquests moments de la investigació hi ha "motius suficients" per atribuir-los un delicte de dipòsit d'armes.

La Guàrdia Civil va aturar el vehicle dels sospitosos divendres cap a els nou del vespre, a l'alçada del punt quilomètric 6,5 de l'AP-7. Viatjaven en un Mercedes de color negre i matrícula de Bielorússia. A dins el cotxe, els agents de l'institut armat hi van localitzar la granada de mà.

Segons recull la resolució del jutjat, els tècnics especialistes en desactivació d'explosius de la Guàrdia Civil (Tedax) van confirmar que es tracta d'una granada de mà ofensiva en "perfecte estat d'ús". La granada, que els sospitosos duien amb el perímetre "encintat", és de fabricació russa.

Els arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia diumenge. La jutgessa subratlla que, segons recull la jurisprudència, n'hi ha prou amb "la tinença d'una sola arma" per atribuir als investigats un delicte de dipòsit d'armes i munició de guerra.

"Tenien, indiciàriament, la granada a la seva disposició i en estat de funcionament", apunta la jutgessa que afegeix que això implica "una vocació ineludible de possible utilització".

A més, a l'hora de descartar la llibertat sota fiança sol·licitada per la defensa, també exposa que els sospitosos no tenen arrelament al país i que, per tant, hi ha risc de fugida.