Quatre joves de 18 anys han estat detinguts a Figueres per robatoris amb violència

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres han detingut dos joves veïns de la ciutat de 18 anys, de nacionalitat marroquina, com a presumptes autors de tres robatoris amb violència i intimidació, un d'ells en grau de temptativa. A un dels detinguts a més se li imputa un quart robatori violent i un delicte de lesions perpetrat el 16 de setembre. Dos joves més de 18 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Barcelona, respectivament, també han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de furt i un delicte de lesions.

La matinada del 5 de setembre els mossos d'aquesta comissaria van rebre l'avís que s'havien produït diversos robatoris violents en molt poc temps al carrer Nou de Figueres. Quan diverses patrulles van arribar al lloc dels fets van saber que un grup format per tres joves haurien perpetrat tres robatoris violents de forma consecutiva.

En el primer dels robatoris els autors van tirar la víctima al terra i la van colpejar per sostreure-li un patinet elèctric, la cartera amb documentació i targetes de crèdit, el telèfon mòbil i 300 euros. El segon dels robatoris el van efectuar quan una parella caminava per aquest carrer. En aquesta ocasió els van seguir i un d'ells va colpejar les cames de la noia per darrera i li va sostreure el telèfon mòbil. Una tercera víctima els va explicar que aquests tres individus també l'havien abordat i amenaçat amb una broca de ferro, però que amb l'ajuda de diversos ciutadans van poder retenir un dels autors. Quan els mossos van arribar al lloc el van identificar, escorcollar i detenir. Els agents li van trobar la broca que havia exhibit a la víctima.

El passat 16 de setembre es va produir un nou robatori violent. Concretament la víctima va denunciar davant els mossos que aquella tarda, mentre passejava pel carrer Sant Pau amb la Rambla, se li van acostar tres joves pel darrera. Quan va veure que el seguien es va girar, i fou en aquell moment quan un d'ells li va estrebar la cadena d'or que portava valorada en 700 euros. La víctima, que va intentar evitar el robatori va caure al terra fruit del forcejament, patint lesions de consideració lleu. Els tres lladres van fugir a peu.

Davant d'aquests fets la Unitat d'Investigació, conjuntament amb la Unitat de Seguretat Ciutadana d'aquesta comissaria, van dur a terme un dispositiu policial per tal de localitzar i detenir els presumptes autors, que va donar els seus fruits amb diverses detencions el passat 24 i 25 de setembre.

La investigació no està tancada i els mossos ja han emès una ordre de detenció contra un tercer autor que també hauria perpetrat un robatori el passat 16 de setembre. En aquesta ocasió el lladre va luxar el braç de la víctima per prendre-li la cartera de la butxaca del pantaló quan caminava pel carrer Vilafant.

Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar els dies posteriors a les detencions a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Dues detencions més es van efectuar la tarda del 25 de setembre, quan una patrulla de la comissaria fou requerida a l'estació de trens, ja que dos joves havien furtat i lesionat un passatger que viatjava en un dels vagons. Els lladres van abordar la víctima per robar-li la motxilla, però en no poder-ho fer, li van furtar, i posteriorment destruir, el rellotge que portava al braç. En el forcejament la víctima va patir erosions lleus al braç i al canell.

Els detinguts, a qui els consten nombrosos antecedents, van passar el dia 26 de setembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.