Un ciclista de 23 anys mor a causa d'un accident de trànsit a Santa Pau

El Servei Català de Trànsit informa que un ciclista ha mort en un sinistre viari d'ahir a la GI-524 a Santa Pau. Amb aquesta víctima, són 139 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

El sinistre mortal de trànsit es va produir al punt quilomètric 10,5 de la GI-524. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 12.00 hores.

Per causes que encara s'estan investigant, un ciclista que circulava per la via va perdre l'equilibri, es va desviar del seu carril i va xocar contra un turisme que circulava en direcció contrària. A conseqüència de la col·lisió, el ciclista, M.C.P., de 23 anys i veí de Torregrossa, va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va morir posteriorment.

Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions del Bombers de la Generalitat, l'helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques). Quant a l'afectació viària, la circulació va estar restringida al trànsit en els dos sentits fins a les 13.25 hores. Des d'aquesta hora es va donar pas alternatiu en el punt del sinistre i el trànsit es va reobrir cap a les 17.26 hores.

La víctima anava a acompanyat d'un altre ciclista en el moment del sinistre. Residia actualment a Banyoles i pertanyia a l'equip de ciclisme Team Compak.