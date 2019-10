Bolca a Bàscara un camió carregat de porcs que circulava per l'N-II

La carretera Nacional II en el seu tram de Bàscara ha registrat, aquest divendres de matinada, un aparatós accident de trànsit en el qual s'hi ha vist implicat un camió que transportava porcs. Els Bombers de la Generalitat hi han estat treballant des de les sis amb la finalitat de recuperar els animals i evitar que s'escampessin i, també, contenir el gasoil del vehicle. Cap persona no ha resultat ferida.





