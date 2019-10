La conductora d'un turisme ha mort en un accident de trànsit a Torroella de Fluvià

El Servei Català de Trànsit informa que dimarts, 1 d'octubre, a la tardam s'ha produït un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric 373 de la C-31, a l'altura de Torroella de Fluvià. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 19.30 hores.



Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment. A conseqüència de l'accident, la conductora d'un dels dos turismes ha mort. En l'accident, també han resultat ferides tres persones més: una en estat crític, que ha estat traslladada a l'hospital Josep Trueta de Girona, i dues en estat menys greu, que han estat traslladades a l'hospital Josep Trueta i a l'hospital de Figueres, respectivament.



Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions del Bombers de la Generalitat, els quals han efectuat tasques d'excarceració, i 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



Quant a l'afectació viària, la via ha estat tallada en els dos sentits de la marxa i s'han fet desviaments senyalitzats.





? Tallada la C-31 a Torroella de Fluvià per #accident

?? Es fan desviaments senyalitzats pic.twitter.com/6WRVhuo1IC — Trànsit (@transit) October 1, 2019