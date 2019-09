Jutgen un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per violar dos cops una dona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 16 anys de presó per violar dos cops una dona a Santa Coloma de Farners entre octubre i novembre del 2017. La fiscalia sosté que el processat va fer servir d'excusa que s'havia trencat el braç per convèncer la víctima perquè anés a casa seva a ajudar-lo amb les feines domèstiques. Un cop al pis, però, la va violar.

La víctima no el va denunciar fins el 15 de novembre, quan la van haver d'atendre a urgències perquè s'havia empassat lleixiu per "autolesionar-se". Al judici l'acusat ha assegurat que van mantenir relacions sexuals "consentides". La víctima ha afirmat que el que va denunciar "és veritat" però que ara no recorda res.

La víctima i el seu marit van viure un temps a casa de l'acusat, a Santa Coloma de Farners. Segons ha explicat el processat al judici, la denunciant és tia de la seva dona i el matrimoni li va demanar si podia estar-se un temps a casa seva quan van arribar al país provinents de l'Índia. La convivència va acabar a finals d'octubre.

Segons la fiscalia, quan ja no vivien plegats, l'home va demanar a la víctima que anés a casa seva a ajudar-lo amb les tasques domèstiques perquè s'havia trencat el braç. Quan la dona hi va anar a finals d'octubre, en una data que no han pogut concretar, l'acusat li va dir que estava "molt guapa" i la va abraçar per l'esquena. "Una circumstància que no li va agradar a la víctima, que li va propinar un cop de colze a l'acusat", sosté l'acusació pública

Aleshores, sosté el fiscal, l'acusat va agafar la dona amb força pel braç, la va arrossegar cap a l'habitació i la va empènyer fent-la caure sobre el llit. Llavors, la va immobilitzar, la va despullar i la va violar. La fiscalia subratlla que el processat va fer cas omís a "la negativa de la víctima i a les empentes" per intentar treure-se'l de sobre i marxar.

El fiscal apunta que la dona no va interposar denúncia perquè l'acusat l'amenaçava amb explicar-li al seu marit. Així, va aconseguir que la víctima tornés al pis el 3 de novembre. Quan la dona estava a la cuina, la va tornar a arrossegar pels canells fins a l'habitació i la va tornar a violar.

Finalment, la víctima va interposar denúncia el 15 de novembre, després que l'haguessin d'atendre a urgències de l'hospital Santa Caterina per haver-se empassat lleixiu. Un cop a urgències, va explicar als metges que s'havia volgut "autolesionar" perquè l'acusat l'havia violat.



No se'n recorda

Al judici, la víctima ha assegurat que tot el que va declarar és "veritat" però que actualment ja no recorda res. També ha dit, en un moment de la declaració, que té fills i no vol "més problemes". Tot i la insistència del fiscal, la dona no ha reconegut en cap moment que hagués estat víctima de violació. Sí que ha recordat que li va explicar al seu marit a l'hospital i que ell es va "enfadar molt".

El marit ha relatat que els dies previs a la ingesta del lleixiu la seva dona estava "nerviosa" i "estranya" però no li havia dit res del que havia passat. També ha apuntat que el processat intentava convèncer la víctima perquè tornés a casa seva dient-li que tenia fotografies i vídeos i que ho faria "viral". "Només em va dir que l'havia violat i que l'amenaçava, però no sé quants cops", ha exposat el marit.

Els perits que han valorat la credibilitat de la víctima han assegurat que no hi ha cap indici de fabulació i que els hi va explicar les dues violacions "amb detall". A més, també han apuntat que tenia reaccions "posttraumàtiques" i molta por a què la seva família la repudiés. "L'agressor li deia que ella sabia que en la seva cultura no tindria el suport de la seva família", han explicat.

L'acusat, per contra, ha negat les acusacions. Ha afirmat que van tenir relacions sexuals consentides i argumenta que la víctima el va acabar denunciant com a excusa quan el seu marit es va assabentar de la relació clandestina.

La fiscalia l'acusa de dos delictes d'agressió sexual amb penetració i sol·licita 16 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar ni comunicar-se amb la víctima durant 5 anys. Com a indemnització, sol·licita 6.000 euros. La defensa demana l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.