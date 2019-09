Mor el conductor d'un cotxe en sortir de la via i xocar contra un arbre a Santa Cristina d'Aro

Un conductor de 45 anys va morir anit en sortir de la via amb el cotxe i xocar contra un arbre a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident es va rebre a les 21.27 hores d'aquest dissabte al quilòmetre 0,7 de la GI-8521, de Santa Cristina a Castell d'Aro. El conductor i únic ocupant del vehicle va resultar mort. Es tracta de J. M. C., de 45 anys i amb veïnatge de la mateixa Santa Cristina d'Aro. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions del Bombers de la Generalitat i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 132 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.