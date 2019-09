La Guàrdia Urbana ha fet tres detencions per delictes contra la salut pública a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha realitzat un total d'onze intervencions policials relacionades amb delictes contra la salut pública al llarg d'aquesta setmana i, en el marc del dispositiu, ha incoat vuit denúncies per consum d'alcohol a la via pública.

Els agents continuen dedicant esforços en la lluita contra la tinença, el consum i el tràfic de substàncies estupefaents en diferents punts de la ciutat de Figueres.

Durant les intervencions programades entre els dies 22 a 28 de setembre, la Guàrdia Urbana de Figueres ha practicat un total de tres detencions per delictes contra la salut pública i ha aixecat tres denúncies i cinc actes policials per tinença i consum de substàncies estupefaents.

El reforçament de la lluita contra la tinença i consum de tòxics a la ciutat per part dels agents es fa amb el suport de gossos policia ensinistrats per detectar drogues.

A més de les actuacions anteriors, durant aquesta setmana a Guàrdia Urbana ha practicat una detenció per un delicte d'amenaces, vuit denúncies per consum d'alcohol i dues denúncies per embrutir la via pública, així com 4 denúncies de trànsit i un servei de suport a Mossos d'Esquadra davant d'un intent d'ocupació d'un immoble al carrer Sant Llàtzer.