Un cotxe cau per un barranc a la carretera de Cap de Creus

Un cotxe ha caigut aquesta matinada per un barranc d'uns quatre metres mentre circulava per la carretera de Cap de Creus, a Cadaqués. Pels volts de les dues de la matinada, un Seat Ibiza negre ocupat per tres persones ha sortit de la carretera i s'ha precipitat per un barranc a l'altura de la platja des Jonquet.

Els tres ocupants, una dona i dos homes, han pogut sortir per si mateixos del vehicle. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha assistit els accidentats, que han patit ferides que no han resultat de gravetat. Cap dels tres ferits ha requerit trasllat hospitalari.

La Policia Local i el Sem han rebut l'avís i en arribar al lloc han ajudat a ses accidentats a pujar. Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra també han participat en les tasques de rescat.