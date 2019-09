Els Mossos d'Esquadra detenen tres joves per sostreure una autocaravana a l'Escala

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir aquest dilluns passat, al Far d'Empordà, dos homes, de 20 i 21 anys, i un menor d'edat, tots de nacionalitat croata i veïns de Barcelona, com a presumptes autors d'un robatori i furt d'ús de vehicle i un robatori amb força. A més, al detingut menor d'edat també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el permís.

Els fets van passar aquest dilluns passat en un aparcament de l'Escala on, cap a les tres de la tarda, tres homes van sostreure una autocaravana que estava estacionada.

Poca estona més tard, els agents van localitzar l'autocaravana en un carrer de la població. Els agents van observar que, en abandonar el vehicle, els autors havien regirat l'interior, s'havien emportat una petita caixa forta i havien fugit amb un turisme.

Poc després una patrulla de trànsit, que estava fent un control a la carretera C-31, va veure un turisme que podia coincidir amb el que duien els autors i que, a més, els seus ocupants anaven sense el cinturó de seguretat.

En voler aturar-lo, el conductor no va fer cas a les indicacions dels agents i va continuar la marxa per una via secundària direcció al Far d'Empordà.

Els mossos, que seguien el cotxe a poca distància, van observar que el conductor feia un gir brusc a l'esquerra i s'introduïa en un camp de blat de moro. Després d'aturar-se, els tres ocupants van sortir del cotxe i van fugir a peu.

Els agents, en poca estona, van localitzar i detenir els tres homes quan sortien del camp, dos joves majors d'edat i un menor que era el que havia conduit. A dins del turisme van trobar la caixa forta sostreta de l'autocaravana poca estona abans.

A més, al menor també se li van obrir diligències penals per conduir sense haver obtingut mai el permís.

Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, passaran a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres durant les properes hores.