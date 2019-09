La Guàrdia Urbana tramita 10 denúncies en 4 dies contra el consum de drogues a la via pública

El cos de la Guàrdia Urbana de Figueres ha començat aquesta setmana un conjunt d'actuacions per lluitar contra la possessió i el consum de substàncies estupefaents a la ciutat.

Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, la primera intervenció, realitzada al centre de la ciutat entre els dies 16 i 20 de setembre, ha finalitzat amb un balanç provisional de 10 denúncies per tinença o consum de substàncies estupefaents, dues denúncies per consum de begudes alcohòliques a la via pública i una detenció policial per un delicte contra la salut pública.

El vicealcalde de Figueres i regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, ha afirmat: "Hem iniciat aquestes actuacions periòdiques a diferents punts de la ciutat per tal d'evitar el consum d'estupefaents a la via pública. Se n'aniran fent a diferents zones de la ciutat on hi ha més punts negres i la primera ha estat al centre, però s'anirà diversificant a tota la ciutat. En aquest sentit, Casellas ha afegit que "aquesta actuació s'emmarca en tota una estratègia per millorar la seguretat dels veïns i la lluita contra els petits delictes que ja està donant fruits".

A més de les intervencions relacionades amb la possessió i consum de substàncies estupefaents, l'actuació de la Guàrdia Urbana també s'ha saldat amb 12 denúncies per infraccions de trànsit, l'aixecament d'una acta policial per ús fraudulent d'autorització per estacionament reservat per a mobilitat reduïda i una denúncia per embrutiment de la via pública.