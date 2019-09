Busquen uns lladres que van arrencar la caixa forta en un supermercat de Besalú

Els Mossos d'Esquadra busquen uns lladres que van entrar a robar en un supermercat de Besalú (Garrotxa) i van endur-se'n la caixa forta amb els diners de la recaptació a dins. El robatori va tenir lloc aquest diumenge passat. El supermercat, un Valvi situat en una de les naus de la carretera d'Olot, havia obert fins a les dues de la tarda. Els lladres van accedir a l'interior un cop l'establiment ja havia tancat. Es creu que van fer-ho a través d'una porta d'emergència que es va trobar mig oberta, perquè no hi havia cap accés forçat. Un cop a dins, els lladres van arrencar la caixa forta d'un dels despatxos i se la van endur. Tot i que no ha transcendit la quantitat exacta de diners que hi havia a l'interior, algunes fonts parlen que hi podria haver fins a 25.000 euros. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dels responsables del supermercat diumenge mateix cap a les vuit del vespre. La policia ha obert una investigació per intentar localitzar els lladres.