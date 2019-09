Un incendi en una empresa de grues de la Jonquera ha cremat dotze vehicles. Les flames s'han declarat al pati de desballestament cap a dos quarts de sis de la matinada i el foc ha calcinat completament els cotxes que hi havia. Els Bombers hi ha enviat set dotacions terrestres i han treballat durant dues hores per extingir les flames. Segons ha informat des del cos, no hi ha hagut ferits.