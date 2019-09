Segueix el dispositiu policial a la recerca dels autors del tiroteig de Figueres

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant els responsables del tiroteig d'aquest dijous a la nit a Figueres i que va deixar tres ferits. La policia ha muntat un dispositiu en col·laboració amb la Guàrdia Urbana i la policia espanyola per intentar trobar entre quatre i cinc persones que van fugir amb un cotxe blanc, després d'haver-ne abandonat un altre en el polígon industrial de Vilatenim.

Els fets han passat aquest dijous a la nit al carrer Vilallonga de Figueres,poc després del pas a nivell per on passen els trens que arriben a la capital de l'Alt Empordà. Després de disparar diversos trets amb armes llargues, els sospitosos han fugit en direcció a Roses amb el primer dels cotxes que després han abandonat. Tots dos vehicles tenen plaques franceses.

Als ferits se'ls ha traslladat a diversos hospitals gironins. En primer lloc van passar per l'Hospital de Figueres, on hi va haver una concentració dels sus familiars. Dos d'ells han anat al Trueta de Girona on després d'operar-los han quedat ingressats en estat menys greu.