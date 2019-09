L'alcaldessa de Figueres reclama més recursos contra la delinqüència transfronterera

La principal hipòtesi amb la que treballen els investigadors sobre el tiroteig amb ferits a l'avinguda Vilallonga de Figueres d'aquest dijous a la nit, és que es tracti d'una revenja pel control del tràfic de drogues. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha condemnat els fets i ha subratllat que tot l'Alt Empordà necessita més recursos humans i materials per frenar la delinqüència transfronterera. "Com a primera ciutat gran després de la frontera, tenim una casuística especial que patim, una situació que s'ha d'afrontar com a comarca", ha afirmat. Per això, l'ajuntament convocarà una junta de seguretat urgent per a la setmana vinent, amb presència dels responsables de tots els cossos policials. Lladó també busca el suport del Consell Comarcal per abordar la problemàtica al pròxim consell d'alcaldes. "Hem de posar-hi solució perquè tots els alcaldes de la comarca volem que els nostres veïns se sentin segurs", ha afirmat.

El vicealcalde Pere Casellas ha subratllat que la feina policial per combatre el tràfic de drogues, sobretot el de marihuana, està donant els seus fruits però remarca que "cal reforçar el control", sobretot a la frontera.

