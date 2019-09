Incendi en una granja de pollastres de Siurana d'Empordà

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat en una granja de Siurana d'Empordà. Es tracta de l'explotació de pollastres Mas Bordes. La nau contenia cap a 6.000 animals, que han resultat morts. L'altra nau de l'explotació, on hi havia 3.000 pollastres més, no ha resultat afectada.

L'avís s'ha rebut poc després de dos quarts de tres de la tarda i de seguida s'hi han desplaçat cinc dotacions de Bombers, dels parcs de Figueres, la Jonquera i Banyoles. Les flames han afectat una nau de 20 metres de llarg i 7 metres d'ample, que ha quedat molt malmesa. El foc s'ha donat per extingit a les 16.46 hores.