L'acusació vol portar a judici els guàrdies civils que van detenir un regidor de Portbou

L'acusació vol portar a judici els guàrdies civils investigats per detenir il·legalment, el 7 de juliol del 2018, l'exregidor de Seguretat de Portbou, Francisco Ábalos, per negar-se a identificar-se. El jutjat d'instrucció 5 de Figueres, després de prendre declaració als investigats, al denunciant i a testimonis, ha arxivat el cas perquè considera que els agents van actuar "amb la legítima creença" que el podien arrestar tot i que no identificar-se és una infracció administrativa.

A la interlocutòria, el jutjat també subratlla que no es pot descartar que hi hagi "ànim espuri" en la denúncia: "És ben coneguda la complexa situació política actual a Catalunya, on en molts consistoris municipals s'imposen tesis que, entre altres extrems, pretenen l'expulsió del territori català dels funcionaris públics espanyols". L'acusació ha recorregut l'arxiu a l'Audiència de Girona perquè considera que hi ha "indicis clars" de la comissió de delictes de detenció il·legal i lesions per part dels guàrdies civils. Al recurs, a més, el seu advocat recorda que l'exregidor era Policia Nacional.