Mor una dona de 58 anys ofegada a la platja del Moll Grec de l'Escala

Una dona de 58 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dissabte a la tarda ofegada a la platja del Moll Grec de l'Escala.



L'avís al telèfon d'emergències 112 l'han donat a les 17.23 hores diversos testimonis, informant que havien tret una dona de l'aigua que respirava amb molta dificultat, i que el socorrista li estava practicant les maniobres de reanimació.



Al lloc també s'han mobilitzat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els professionals del SEM han realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar a la dona, que malauradament han estat infructuoses.



La platja del Moll Grec de l'Escala disposa de servei de vigilància i socorrisme i en el moment del succés onejava la bandera groga per mar arrissada.



Amb la d'avui ja són 28 les persones que han mort a les platges catalanes en el que portem d'estiu. La campanya de platges finalitzarà el proper dia 15 de setembre.



Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. Cal fer sempre cas de la bandera que el servei de socorrisme fa onejar (verda: bany permès, groga: molta precaució, vermella: bany prohibit) i respectar les indicacions dels socorristes per evitar situacions de risc.



Si observem que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l'aigua cal avisar urgentment el socorrista per facilitar la seva actuació ràpida. Si ens trobem malament cal dirigir-se al socorrista i evitar ficar-nos a l'aigua. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l'aigua i ens posi en risc.