Vuit ferits en un incendi als comptadors d'un edifici de la Font de la Pólvora a Girona

Un incendi al quadre de comptadors d'un edifici de la Font de la Pólvora, a Girona, ha deixat aquesta matinada vuit ferits, dos de lleus i cinc menys greus . Els Bombers han rebut l'avís cap a les tres i vint de la matinada i s'hi han desplaçat tres dotacions. Quan els efectius han arribat al lloc dels fets, però, les flames ja estaven apagades perquè havien foradat una canonada d'aigua i la fuita les havia sufocat. El SEM hi ha enviat tres ambulàncies que ha atès els ferits per inhalació de fum. Dos de caràcter lleu han estat evacuats a l'hospital Santa Caterina, cinc de menys greus al Trueta i una altra persona ha estat atesa in situ.