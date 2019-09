La Guàrdia Civil desmantella a Capmany un cultiu amb 11.700 plantes de marihuana

La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu a Capmany amb 11.700 plantes de marihuana d'un metre d'altura i un pes de 800 kg. Durant l'operatiu, la policia ha detingut quatre homes de nacionalitat espanyola i ha comissat dues armes de foc. Els fets van passar aquest dimecres al matí arran de la investigació iniciada per la sospita que a la zona coneguda com Els Afores-Torrelles hi podria haver una important plantació. Sota el nom d'"Operació Toreles'', els agents van començar a fer vigilàncies discretes a la zona i dimecres va actuar. Els efectius desplegats a la zona van identificar les quatre persones que hi havia a la finca i van descobrir el cultiu, que tindria un valor al mercat d'1,1 milions d'euros (MEUR). Durant la inspecció, també van comissar diverses eines utilitzades a la plantació i les armes, un fusell i un revòlver amb munició.

Els agents els van detenir per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre per tinença il·lícita d'armes. La policia enviarà les armes al servei de balística per comprovar que no estiguin relacionades amb altres fets delictius.

Aquest és el major comís de marihuana que la Guàrdia Civil ha fet en el que portem d'aquest any.