Controlat l'incendi de Banyuls de la Marenda

L'incendi que crema des de les cinc de la matinada a Banyuls de la Marenda està controlat. Segons han informat la Prefectura dels Pirineus Orientals a través de les xarxes socials, les flames ja no avancen, tot i que els bombers francesos continuen treballant sobre el terreny ajudats per diversos mitjans aeris. Des de l'Ajuntament de la població de la Catalunya del Nord, també han detallat en una piulada que els veïns d'alguns dels nuclis d'urbanitzacions amenaçats pel foc ja poden tornar a casa seva. Segons el darrer balanç de la prefectura, hi estan treballant 120 efectius dels bombers, 20 agents de la Gendarmeria i s'haurien cremat unes 10 hectàrees de vegetació, tot i que alguns mitjans francesos parles de més d'una trentena.

Tot i que efectius del GRAF dels Bombers de la Generalitat s'han traslladat a la frontera per seguir l'evolució de l'incendi, les autoritats franceses no han requerit en cap moment la seva intervenció