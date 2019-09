L'exrector de Vilobí d'Onyar acusat d'abusos no podrà fer de capellà de manera pública

L'exrector de Vilobí d'Onyar acusat d'abusos sexuals no podrà fer de capellà de manera pública ni anar als pobles on va exercir el seu ministeri. El 4 de febrer, el Bisbat de Girona va posar en marxa la comissió diocesana encarregada d'estudiar els suposats abusos a menors i va recollir més d'una dotzena de denúncies. El 29 de març, van enviar les actes a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu que ara ha resolt imposar mesures canòniques al capellà. El Vaticà li prohibeix totalment l'exercici públic del ministeri, veta que pugui mantenir qualsevol tipus de contacte amb menors i, a més, l'obliga a demanar perdó a les víctimes. El mossèn, que té 91 anys, viu actualment en una residència sacerdotal.

El 29 de març el Bisbat de Girona va enviar al Vaticà i a la fiscalia les actes de la investigació sobre els suposats abusos a menors perpetrats pel mossèn Tomàs Pons durant la qual van recollir la denúncia de més d'una dotzena de víctimes. La fiscalia va arxivar les diligències perquè havien prescrit però ara la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu ha resolt imposar mesures canòniques al mossèn.

En concret, segons ha fet públic el Bisbat de Girona aquest dilluns, prohibeixen totalment a l'exrector de Vilobí d'Onyar l'exercici públic del ministeri, això vol dir que no podrà fer missa, ni predicar, ni administrar sagraments. A més, el Vaticà veta que el capellà, que actualment té 91 anys i viu en una residència sacerdotal, tingui qualsevol tipus de contacte amb menors.

La decisió del Vaticà també consisteix en prohibir al mossèn que visiti les poblacions on va exercir el seu ministeri. Totes són parròquies de les comarques gironines: Vilobí d'Onyar, Arbúcies, L'Escala, Les Preses, Adri, Siurana i Biert. El capellà també va estar vinculat a l'escola Bell-lloc de Girona però fonts del Bisbat assenyalen que era una activitat deslligada a la diòcesi i, per tant, desvinculada de la mesures adoptades per la Santa Seu.

Finalment, el Vaticà li imposa que resideixi allà on determini el bisbe, que porti una vida "de penitència i oració" i que demani perdó a les víctimes. El Bisbat ha comunicat personalment al capellà aquestes mesures i ha resolt que es faci un seguiment per assegurar que es compleixen. Tot i això, el delegat episcopal de mitjans de comunicació del Bisbat de Girona, Xavier Roca, ha assenyalat que ara per ara encara no poden concretar de quina manera demanarà perdó als denunciants.

"El Bisbat de Girona renova, una vegada més, la seva condemna a qualsevol tipus d'abús, en línia amb el pensament i la praxi del papa Francesc", conclou el comunicat que han fet públic aquest dilluns.

El 4 de febrer, el Bisbat de Girona va posar en marxa la comissió diocesana encarregada d'investigar els suposats abusos a menors comesos per l'exrector de Vilobí d'Onyar. La van integrar un capellà, un assistent i una psicòloga. La comissió de caràcter intern va fer entrevistes a testimonis que van aparèixer als mitjans de comunicació i a d'altres persones afectades o relacionades amb els fets.

Els suposats abusos a menors es repartien entre Vilobí d'Onyar (on el rector va muntar un casal d'estiu i va condicionar un gimnàs al costat de la rectoria), l'escola Bell-lloc de Girona (on el mossèn feia de voluntari a l'oratori) o Siurana d'Empordà (on va exercir el ministeri a finals dels anys 50). La majoria dels abusos, això sí, s'estenien entre els anys 60 i 90.