Una turista francesa denuncia una agressió sexual múltiple a Platja d'Aro

Una turista francesa ha denunciat aquest diumenge, 1 de setembre, una agressió sexual múltiple a Platja d'Aro, segons ha avançat el diari 'El País' i ha pogut confirmar l'ACN de fonts dels Mossos d'Esquadra. La noia ha explicat a la policia que tres homes l'han abordat a la sortida d'un pub del municipi costaner, i se l'han endut a la Platja Gran, on l'han agredit sexualment. Hores d'ara, els mossos investiguen el cas per identificar i localitzar els presumptes agressors i no tenen, encara, cap detingut. La jove francesa ha estat traslladada a l'Hospital de Palamós després d'avisar a la policia, des d'on s'han activat els protocols habituals en aquests casos.