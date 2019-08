Roses comissa productes del top manta valorats en 36.000 euros i dos vehicles

La Policia Local de Roses ha dut a terme aquesta setmana quatre noves intervencions contra la venda irregular al top manta durant les quals han decomissat productes per valor de 36.000 euros i han intervingut dos vehicles que s'utilitzaven com a magatzem dels objectes que es venen als passeig. Segons informa l'ajuntament, els operatius per retirar els productes han tingut bons resultats per la quantitat d'objectes decomissats i perquè no han provocat cap aldarull ni hi ha hagut situacions de perill per a la integritat d'agents, manters o vianants.

Els dispositius realitzats al llarg d'aquesta setmana han consistit, concretament, en el decomís de dos vehicles emprats com a magatzems dels productes destinats a la venda irregular al passeig de Roses, així com en dos dispositius específics per interceptar els venedors quan es dirigien cap a la zona de venda.

El total de productes i material decomissats en aquests operatius té un valor aproximat de 36.000 euros. L'Àrea de Seguretat de l'Ajuntament de Roses subratlla que els dispositius segueixen l'objectiu de reduir al màxim la rendibilitat econòmica que produeix el top manta i que han permès fer decomisos molt superiors als d'altres temporades a peu de passeig Marítim.

El regidor de Seguretat de Roses, Joan Plana, torna a reiterar, no obstant, que l'objectiu de l'estratègia policial no és acabar amb el fenomen, perquè "la via policial no serà mai una solució definitiva". Des de l'Ajuntament de Roses reclamen una intervenció que inclogui àmbits com la regulació d'estrangeria, la inserció al mercat laboral i una inversió social potent. "L'acció policial només servirà per posar pegats que no posaran fi a aquesta problemàtica", conclou.