El pescador submarí desaparegut el 2017 a Roses «ressuscita» a Holanda

El 30 de novembre de 2017 una dona va alertar els serveis d'emergències sobre el presumpte accident que hauria patit el seu germà, de 43 anys, mentre practicava pesca submarina a la punta Falconera de Roses. L'alarma va activar nombrosos efectius per terra, mar i aire per part de Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, SEM i la policia local rosinca. El dia dels fets feia mala mar i la noia va fer la trucada d'auxili des de la barca que havien fondejat en aquest punt de cap de Creus. La recerca va durar diversos dies i va ser infructuosa. El pescador es va donar per desaparegut.

Ara fa pocs dies, segons ha avançat El Punt, M. P. P. de 43 anys, va ser identificat per la policia holandesa a l'aeroport d'Amsterdam Schiphol però no va ser retingut perquè no hi havia ordre de detenció, ja que constava com a desaparegut. En tenir coneixement dels fets en un informe rebut el 12 de juny passat, els Mossos d'Esquadra van demanar al jutjat de Figueres una ordre internacional de recerca i captura contra M. P., ja que se sospita que podria ser l'autor d'un possible delicte d'estafa per a poder cobrar diverses assegurances que havia contractat amb la complicitat de la germana i del cunyat, segons ha confirmat l'oficina del portaveu dels Mossos a Girona. L'atestat de desaparició per un possible accident ha estat donat de baixa.