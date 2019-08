Presó per a un home per ciberassetjament sexual a menors i pornografia infantil

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) i de la Policia Nacional van detenir el 7 d'agost un home, de 22 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Alcalà de Henares (Madrid), com a presumpte autor dels delictes d'assetjament sexual a menors i pornografia infantil.

La investigació es va iniciar al mes de juny de 2018 quan un menor de 13 anys va denunciar, a la comissaria dels Mossos de Terrassa, que era víctima de ciberassetjament sexual.

El menor va relatar que feia un any havia contactat amb ell un usuari d'un joc online d'una plataforma de videojocs. Després de guanyar-se la seva confiança, la persuasió d'aquest usuari va portar que el menor li facilités les claus d'accés dels comptes de les xarxes socials on estava donat d'alta.

El nivell de control del menor va anar en augment, fins arribar a exigir que s'instal·lés un programa de control remot de l'ordinador.

Va continuar el contacte fins que un dia, amb l'excusa dels mals resultats que el menor va obtenir en una de les partides del videojoc, va exigir-li la primera imatge amb alt contingut sexual.

Un cop aconseguida la imatge, amb l'amenaça de difondre-la als seus amics per xarxes, va obligar-lo a generar més vídeos amb contingut sexual explícit. Aquesta situació va portar a un control absolut de la víctima, obligant-lo a estar connectat la major part del temps i limitant-li les persones amb les que podia contactar.

Quan la situació va ser insostenible el menor ho va explicar tot als seus pares i van decidir denunciar-ho en una comissaria de Mossos.

Durant la investigació el menor va explicar que coneixia un altre usuari, un menor resident a Talavera de la Reina, que també podria ser víctima del mateix assetjador.

Per aquest motiu, els mossos van contactar amb la Policia Nacional per informar dels fets. Els policies van aconseguir localitzar-lo i van constatar que havia mantingut un contacte virtual amb l'assetjador, encara que en aquest cas no havia aconseguit imatges.

La investigació i el resultat de l'anàlisi del registre d'activitat dels serveis emprats per l'autor realitzat per la DIC va permetre determinar, tot i les mesures d'emmascarament i l'ús fraudulent de xarxes Wifi de veïns que utilitzava l'autor, que la persona que s'amagava darrera el perfil de l'assetjador era un veí d'Alcalà de Henares.

El treball va continuar conjuntament amb la Policia Nacional centrat en la presa de declaracions i en gestions de vigilàncies i control de l'objectiu. Finalment, un cop recollits els indicis suficients, el 7 d'agost es va coordinar una entrada i perquisició al domicili de la persona investigada a Alcalá de Henares.

A l'interior del pis els policies van comissar sis discs durs, tres telèfons mòbils i una targeta de memòria. Fruit d'un anàlisi preliminar in situ dels dispositius tecnològics intervinguts, els agents van trobar gran quantitat de fitxers amb continguts sexuals infantils, entre ells del menor denunciant.

La investigació continua oberta per determinar si altres menors han estat víctimes i si altres adults han col·laborat o compartit aquests continguts.

Aquesta modalitat delictiva es coneguda policialment com a child grooming en primera fase, un adult contacta amb un menor per guanyar-se la confiança i aconseguir continguts catalogats com a pornografia infantil.

Cal recordar que molts dels autors d'aquests fets delictius aprofiten els xats que tenen associats els jocs online de les plataformes de videojocs per apropar-se a les víctimes, ja que saben que la major part d'usuaris són menors i que, en general, són xarxes poc supervisades pels pares.

El detingut va passar el 8 d'agost a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Alcalà de Henares, que va decretar el seu ingrés a presó.