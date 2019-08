Presó per a un lladre que va assaltar una parella a Figueres llançant-los pedres

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el 21 d'agost, en aquesta ciutat, un home de 24 anys, de nacionalitat ghanesa i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i dos delictes de lesions. Els fets van ocórrer pels volts de les set de la tarda del 20 d'agost, quan una parella caminava per un carrer de la Marca de l'Ham.



Un home els va abordar de sobte i va intentar sostreure, amb violència, la cartera de la senyora. En veure que no ho aconseguia, els va començar a agredir llençant-los pedres que va recollir del terra. Després el lladre va fugir corrents.



L'home i la dona, que van trucar al telèfon d'emergències, van ser atesos pels serveis sanitaris. Les víctimes van necessitar diversos punts de sutura per guarir les ferides ocasionades.



La Unitat d'Investigació, que va portar el cas, va detenir el presumpte autor l'endemà dels fets.



El detingut, a qui li consten nombrosos antecedents, va passar el dia 22 d'agost a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar el seu ingrés a presó.