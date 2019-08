Desplegament de mitjans per trobar un ciclista per les cales del Port de la Selva

Eren 2/4 de 4 de la tarda d'aquest diumenge, 25 d'agost, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís que un ciclista es podria haver perdut per la zona de Cala Prona, al Port de la Selva. De seguida, es van activar les dotacions de recerca dels Bombers de la Generalitat, amb dos vehicles terrestres i un helicòpter amb professionals del Grup de Rescat de Muntanya. Hi van prestar suport efectius de l'Associació de Protecció Civil i Guàrdia Municipal del Port de la Selva i Agents Rurals.

En un primer moment, des de l'helicòpter van localitzar la bicicleta, però no hi havia ni rastre de l'home. Aleshores, es va iniciar una recerca intensiva per la zona i a 3/4 de 6 de la tarda van aconseguir trobar el ciclista, en una zona de de difícil accés. Es trobava il·lès però presentava signes d'estar desorientat, deshidratat i cansat, per la qual cosa els responsables de la recerca van fer una maniobra de rescat amb grua.

L'home, que té uns 40 anys, va ser traslladat fins al Moll d'en Balleu, del Port de la Selva, on l'esperava l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Després d'una primera atenció, van acompanyar-lo al CAP de Llançà.