Intercepten una dona que caminava per la via després que el revisor la fes baixar

La Policia Municipal de Girona ha interceptat una dona que caminava per la via de tren de Girona en direcció Flaçà (Gironès). El motiu ha estat que el revisor l'ha obligat a baixar del comboi després de comprovar que no tenia bitllet. Aleshores, i disconforme amb la decisió del treballador de Renfe, la dona s'ha posat a caminar en sentit Figueres per seguir a peu el seu viatge.

Des de l'estació han trucat a la Policia Municipal que l'ha interceptat a l'alçada del Passeig Canalejas. Tot plegat ha passat pels volts de quarts d'onze del matí i ha obligat a aturar la circulació de trens per evitar que hi pogués haver un possible atropellament. Un cop interceptada l'han acompanyat de nou a l'estació. També s'ha activat una ambulància per comprovar l'estat de la dona.