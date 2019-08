Mor una dona de 68 anys en una platja de Roses

Una dona de 68 anys d'edat de nacionalitat espanyola veïna de Roses va morir ahir al vespre ofegada a la platja Nova de Roses, a l'alçada de l'avinguda de Rhode 139.

El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís a les 19:04 hores informant d'una persona que s'havia ofegat a la platja, i que l'havien tret inconscient de l'aigua.

Professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi van desplaçar l'helicòpter medicalitzat i una ambulància, van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar a la dona que estava inconscient, que malauradament van ser infructuoses.

En l'emergència també van intervenir la Policia Local, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guardia Civil, que s'encarreguen d'instruir les diligències corresponents.

La platja Nova de Roses disposa de servei de socorrisme però en el moment dels fets havia finalitzat el servei de vigilància. Durant el dia d'ahir a la platja havia onejat la bandera groga per vent.

Amb aquesta ja són 23 les persones que han mort a les platges catalanes en el que portem d'estiu.

Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. Cal fer sempre cas de la bandera que el servei de socorrisme fa onejar i respectar les indicacions del servei de socorrisme per evitar situacions de risc.

També és molt important que si no ens trobem bé o notem cansament no entrem a l'aigua a refrescar-nos sinó que ho fem a la zona de dutxes. Si observem que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme per facilitar la seva actuació ràpida.

En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l'aigua i ens posi en risc.