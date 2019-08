Agents Rurals i Mossos comissen 13 ocells protegits vius i dos de morts en una actuació contra els furtius a l'Alt Empordà

Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra han comissat 13 ocells fringíl·lids vius i dos de morts en una actuació conjunta contra els furtius d'aus protegides a la riera de Pedret i Marzà, al terme de Peralada. Els agents han aixecat denúncies per caça i tinença d'espècies protegides i per circulació motoritzada en un punt no autoritzat contra quatre persones. També els han comissat les eines que feien servir per caçar-los com unes xarxes prohibides i gàbies. Els Rurals també notificaran les morts de dos exemplars a la Fiscalia perquè es tracta d'espècies protegides. La intervenció s'ha fet arran d'una investigació iniciada després que es detectés que els furtius havien posat menjar per atraure els animals.