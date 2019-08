La Guàrdia Civil desmantella un cultiu amb 175 plantes de marihuana en una masia de Llers

La Guàrdia Civil va ha desmantellat un cultiu amb 175 plantes de marihuana en una masia de Llers. Els fets es remunten al 15 d'agost quan els agents, que tenien la sospita que a la finca hi podia haver una plantació, van intensificar la vigilància a l'entorn. Cap a les cinc de la tarda, van identificar el conductor d'un vehicle que accedia a la masia obrint una cadena. Els agents van accedir al camí i van descobrir un primer cultiu amb 64 plantes al marge del riu i entre diversa vegetació. Les plantes feies dos metres d'altura. Seguint el riu, van localitzar una altra plantació amb 111 exemplars de la mateixa mida. La policia va localitzar el responsable de la finca, que ha quedat citat en qualitat d'investigat. Els agents també van comissar 38 kg de la mateixa droga en dues actuacions a la Jonquera en un autobús i en un turisme, que va intentar fugir d'un control.

La primera intervenció va ser el 14 d'agost. Els agents estaven fent un control fiscal a l'AP-7 en direcció França quan van ordenar a un vehicle amb matrícula espanyola i un sol ocupant que s'aturés. El conductor, però, va continuar la marxa i els efectius van començar a seguir-lo. Després de recórrer diversos quilòmetres, el vehicle policial va aconseguir posar-se al costat de l'escàpol i li va indicar que s'aturés però el conductor va donar diversos cops de volant i colpejar el cotxe amb la intenció de treure la policia de la carretera.

El fugitiu va fer el mateix amb un altre vehicle policial que va arribar per donar suport. Finalment, van aconseguir immobilitzar el cotxe i detenir-lo. A l'interior del cotxe, hi van trobar 29,7 kg de marihuana envasada al buit. L'home, de 52 anys i de nacionalitat espanyola, va acabar detingut per un presumpte delicte contra la salut pública i un altre d'atemptat a agent de l'autoritat.

L'endemà, en un altre control fiscal, els agents van registrar un autobús que cobria la línia Barcelona-Mainz (Alemanya). La policia va centrar les seves sospites en una de les maletes del portaequipatges. Una vegada localitzada la propietària, van obrir-la. A l'interior, hi van trobar 8,3 kg de marihuana envasada al buit. La dona va quedar detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública.