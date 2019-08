Detinguts tres membres d'una banda que robava telèfons mòbils d'alta gamma

La Policia Local de Platja d'Aro (Baix Empordà) va detenir divendres tres homes, de nacionalitat romanesa, que formaven part d'una banda organitzada que robava telèfons mòbils d'alta gamma. Els fets es remunten a tres dies abans, quan un turista italià va denunciar que li havien robat un Iphone X de la taula del restaurant. Segons el seu relat, un home va entrar fent-se passar per sord-mut i amb un paper a la mà demanant-li alguna cosa que no va entendre i s'hauria endut el telèfon. Mitja hora després, una altra persona va comparèixer a la comissaria per denunciar un furt similar a la botiga on treballa i una tercera víctima va denunciar poc després el robatori d'un mòbil valorat en gairebé 1.000 euros.

La policia, en col·laboració amb les botiguers de la zona, va endegar les investigacions inspeccionant les càmeres de seguretat. Els agents van identificar els autors del furts i el vehicle amb el qual els perpetraven, que a més tenia una ordre de vigilància i identificació per part de la policia portuguesa i la Policia Nacional per delictes comesos al sud d'Espanya. Se'ls investigada per formar part d'una organització especialitzada en aquest tipus de furts en territori portuguès i espanyol.

El dimecres, agents del Grup de Delinqüència Urbana van localitzar el cotxe entrant al municipi i van iniciar el seguiment. Aleshores, el vehicle es va aturar davant d'un restaurant de menjar ràpid de l'Avinguda Castell d'Aro i dos dels ocupants van entrar i en van sortir de pressa pocs minuts després.

La policia va reprendre el seguiment i va comunicar a la resta de dotacions que l'aturessin. Quan els lladres van detectar la presència policial, però, van intentar fugir. Aleshores van iniciar una persecució fins que els van interceptar a l'Avinguda s'Agaró. Una vegada aturat el vehicle, un dels ocupants va intentar fugir a peu però no ho va aconseguir i la policia el va detenir juntament amb els altres dos.

A l'interior del vehicle i amagats sota una de les peces embellidores, es van localitzar mòbils d'alta gamma, entre ells hi hauria un mòbil que acabaven de sostreure de l'interior del restaurant Burger King feia poca estona, un Iphone X, així com un dels mòbils sostrets el dia 13 a una turista francesa valorat en 800 euros.

Els tres detinguts són de nacionalitat romanesa i tenen nombrosos antecedents.