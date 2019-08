Controlat l'incendi originat en un cobert de Riudellots de la Selva al costat d'una granja

L'incendi originat aquest dijous al voltant de les dotze del migdia a Riudellots de la Selva (Selva) està controlat, segons han informat els Bombers. Un helicòpter repassarà la zona per fer alguna descàrrega més, en cas que sigui necessari. La pluja està ajudant les 11 dotacions -10 terrestres i una aèria- que estan treballant per extingir el foc, que ha començat afectant bales de palla i pneumàtics. El cos ha estat treballant per protegir la granja amb animals que hi ha al costat.





Ens activem amb 10 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder #maer #bomberscat per un incendi que afecta bales de palla i pneumàtics en un cobert a Riudellots de la Selva. Treballem per protegir la granja amb animals que hi ha al costat (avís 11.55h) pic.twitter.com/sQ3jCrUbPK — Bombers (@bomberscat) August 15, 2019