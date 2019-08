La Guàrdia Civil intervé roba i articles falsos a l'Alt Empordà per valor d'1,94 MEUR

La Guàrdia Civil ha intervingut aquests últims dies més de 14.500 peces de roba i articles falsos a l'Alt Empordà per valor d'1,94 milions d'euros (MEUR), comptant el preu al qual es venien i el perjudici provocat a les marques. Els agents van dur a terme dos operatius diferents: un es va centrar a la zona del Portús de la Jonquera, on van fer-se registres a dues botigues, i l'altre a Roses i Empuriabrava, on es van inspeccionar quatre locals més. En cadascun dels operatius, la Guàrdia Civil va comissar més de 7.000 peces de roba i diferents articles (bosses de mà, calçat) que es venien sota l'etiqueta de marques conegudes però que, en realitat, eren falsificacions. A tot això s'hi afegeixen també gairebé 300 peces de roba més, que els agents van localitzar registrant un vehicle que circulava per la C-260.

Segons informa la Guàrdia Civil, els diferents comisos es van dur a terme entre mitjans de juliol i aquest 8 d'agost passat. Entre els dies 17 i 19 de juliol, els agents de la comandància de Roses van dur a terme un operatiu contra les falsificacions a diferents comerços del municipi i de la marina d'Empuriabrava.

En total, van inspeccionar quatre botigues. I a dins hi van trobar 7.359 peces d'origen il·lícit. En tots els casos, la Guàrdia Civil va denunciar els propietaris dels comerços per una possible infracció de contraban.

A més, en el marc d'aquest operatiu, a primera hora de la tarda del 17 de juliol, la Benemèrita també va inspeccionar un cotxe que circulava per la C-260. El conduïa un home senegalès que transportava fins a 284 peces falsificades al maleter.



Més d'1,5 MEUR d'impacte a les marques



L'altre operatiu contra les falsificacions va tenir lloc el 8 d'agost passat. I en aquest cas, qui el va dur a terme van ser els agents de la Jonquera, després de rebre la denúncia que en dues botigues de la zona del Portús s'estarien venent peces falsificades fent-les passar per originals de diferents marques de prestigi.

Acompanyats pels perits de les marques, els agents van comissar 7.176 peces (roba, bosses de mà, calçat...) falsificades. Portaven l'etiqueta de marques com Ralph Lauren, Louis Vuitton, Michael Kors o Chanel. Segons informa la Guàrdia Civil, el preu de tots els articles a botiga sumava 196.662 euros, però "l'impacte provocat per aquest gènere a les marques afectades supera el milió i mig d'euros".

Després de comissar el material falsificat, la Guàrdia Civil ha atribuït un delicte contra la propietat industrial als propietaris de les dues botigues. Totes les peces falsificades han quedat a mans del jutjat, que ara investigarà els amos dels comerços.

Aquestes més de 14.500 peces de roba falsificades se sumen a totes aquelles altres que la Guàrdia Civil de Girona ha anat comissant en els darrers mesos. Segons informa el cos, en el que portem d'any la Benemèrita ja ha intervingut 25.700 articles falsificats i de contraban per valor de 2,97 MEUR.