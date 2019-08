El Govern obre expedient informatiu per les festes en vaixells al litoral gironí

El Departament de Territori i Sostenibilitat obrirà de manera immediata un expedient informatiu per l'organització de festes en vaixells en diversos espais del litoral gironí. La tramitació de l'expedient servirà per identificar els propietaris dels vaixells, que podrien ser sancionats per dur a terme una activitat sense autorització i en un indret natural protegit. Podrien afrontar multes per la manca de permís, que es podrien incrementar per ocupar espais naturals amb protecció. El departament també ha ordenat al seus serveis d'inspecció perquè, en cas de detectar una altra festa similar, aixequin acta i identifiquin els vaixells, el que possibilitarà la tramitació de nous expedients sancionadors. L'obertura d'aquest expedient arriba el dia després que l'entitat ecologista Salvem el Golfet denunciés a les xarxes socials la celebració de festes amb multitud d'embarcacions a la zona de la cala de Massoni i la Banyera Russa, a la costa de Palafrugell (Baix Empordà).

Les festes més recents denunciades per l'entitat ecologista Salvem el Golfet van ser el 10 d'agost, quan s'hi van reunir fins a una quarantena de barques i llanxes. Però aquesta no va ser l'única festa, segons l'entitat, que també en va denunciar una del 12 de juliol convocada a través d'un compte d'Instagram. Es convocava a la gent a partir de la una del migdia i es demanava portar alcohol per gaudir de la festa. A més, es recomanava a les barques que portessin "caps, defenses i ancorins". Segons l'entitat, això demostra "un nul respecte per l'entorn i el fons marí".

Aquesta zona es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Cap Roig. Per aquest mateix motiu, l'entitat ecologista va demanar a l'Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras que acabin amb aquesta situació. Van proposar que s'instal·lin boies ecològiques i es prohibeixi el fondeig de les embarcacions. També van sol·licitar que es posin boies per delimitar l'entrada a aquestes zones protegides i que s'augmenti la vigilància marítima per impedir aquestes concentracions de barques.

L'entitat ja havia presentat dues instàncies amb les mateixes demandes l'any passat. Només l'Ajuntament de Palafrugell va respondre a les peticions, avançant que s'inclourien en el Pla d'Usos del litoral de 2019. Tot i així, l'Ajuntament els va avançar que aquest pla encara no s'ha desenvolupat i per això no s'han instal·lat les boies.