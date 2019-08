Roses intensifica els decomissos de productes com a mesura per afrontar el top manta

Com es va anunciar a principis de temporada, l'estratègia seguida aquest estiu per l'Àrea de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Roses per fer front al fenomen del top manta ha estat la intensificació de l'enretirada de material, realitzant els controls i decomissos de productes abans que aquests arribin a passeig de Santa Margarida, on es realitza la venda il·legal. Aquestes actuacions fora de les zones del propi passeig han permès superar, a principis d'agost, la totalitat d'articles decomissats durant tot l'estiu de 2018, segons explica el Consistori en un comunicat fet públic aquest divendres, després de la polèmica generada pels fets ocorreguts dimecres.

Conscients que les competències municipals són limitades davant la problemàtica del top manta i que aquesta no pot ser resolta únicament per l'actuació policial, tal i com han demostrat les experiències acumulades per les diferents poblacions afectades al llarg dels darrers anys, Roses ha optat per augmentar l'eficàcia policial en el decomís d'articles. Per aconseguir-ho, els operatius es realitzen en aquells punts de la població on resulta més efectiu interceptar els venedors i una major quantitat de material.

L'objectiu que es persegueix amb aquest augment de decomissos, és el de minimitzar la rendibilitat que els venedors obtenen, a més de garantir la seguretat de veïns, agents policials i dels propis manters. S'eviten també així nombrosos aldarulls, corredisses i episodis de gran tensió en el passeig d'anys anteriors, que obtenien minsos resultats amb l'enretirada de petites quantitats de gènere.

L'experiència prèvia ha permès, doncs, redireccionar les actuacions policials, amb operatius més eficaços que busquen com a via principal d'actuació reduir el nombre de vendes i, en conseqüència, els beneficis que produeix aquesta venda il·legal.

Tot i aquesta millora en els resultats, l'Ajuntament es mostra molt preocupat per la problemàtica que el top manta representa per a la població i per la resta de municipis afectats, conscient de les incomoditats que han de suportar veïns, dels perjudicis per al comerç local, del deteriorament de la imatge de la població i de la situació que viuen els propis manters. Tot això, sumat a les limitacions competencials i de recursos que tenen els consistoris per afrontar i erradicar aquest fenomen, fa que l'Ajuntament torni a fer una crida a la col·laboració de totes les administracions per establir els mecanismes que assoleixin una solució definitiva.