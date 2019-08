Crema una moto a tocar la riera Galligans de Figueres, camí de l'estació de l'AVE

Efectius dels Bombers, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han participat, aquest divendres a quarts de nou del matí, en l'extinció de l'incendi d'una motocicleta aparcada al passeig Evarist Vallès, entre la riera Galligans i l'Estació de l'AVE. El vehicle ha quedat calcinat però les flames no han afectat cap habitatge d'aquesta zona del barri del Culubret. Es desconeix la causa del sinistre i no es descarta que hagi estat provocat. Els agents policials han rebuscat entre la ferralla les dades del bastidor i de la matrícula per a intentar localitzar el seu propietari.