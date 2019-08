Manters i turistes es barallen a Roses per uns farcells amb material per vendre

Una desena de manters es van enfrontar dimecres a les vuit del vespre a Roses amb una desena de persones, algunes turistes, per uns farcells amb material per vendre. Els venedors ambulants havien amagat les bosses en un jardí comunitari perquè començava a ploure i un veí va portar el material dins de casa seva i va telefonar a la policia. Els manters van recuperar el material assaltant el jardí i utilitzant la força davant un grup de persones que volien impedir-ho. Després hi va haver encaraments amb la policia i escenes de certa tensió quan un segon grup de manters s'hi va sumar. Hi va haver alguns ferits de poca consideració, alguns d'ells turistes jubilats.



El regidor de seguretat de l'Ajuntament de Roses, Joan Plana, ha posat en valor que la policia està decomissant una quantitat "molt gran" de material aquest estiu, el que fa que la venda ambulant sigui "cada vegada menys rendible".



El Periòdico de Catalunya, del grup Prensa Ibérica, ha fet públic un vídeo mostrant el succés:





VÍDEO | Tensión entre manteros y turistas en Roses https://t.co/CJjBfAEjlM — El Periódico (@elperiodico) August 8, 2019