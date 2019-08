Aquesta tarda l'Escala s'ha tornat a quedar sense llum. Aquest cop no ha sigut cap avaria del cable soterrat, com va passar el dilluns. Si no que el transformador dels apartaments Ducados s'han cremat i això ha afectat una part del municipi, com el Camp dels Pilans, que ha vist com la llum marxava i tornava poc després.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat Bombers i Policia local. L'incident ha generat cert rebombori entre els veïns de la zona que s'han acostat per efecte tafaner.