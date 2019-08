La passada nit, a les 21:20h els serveis d'emergències van rebre un avís per una explosió del Restaurant de Cadaqués IX as Poal. Una fuita de gas a va provocar una deflagració que ha tingut com a conseqüència danys en el mobiliari i a un envà de la cuina.

En el moment de l'incident el restaraunt es trobava obert i hi havia personal a l'interior. Per sort no s'han hagut de lamentar ferits, segons informa Ràdio Cap de Creus.