Apareixen pintades a la seu de Junts Per Catalunya de Figueres

Aquesta matinada, la seu de Junts Per Catalunya de Figueres s'han fet pintades demanant que Quim Torra, president de la Generalitat de la Catalunya, faci fora a Miquel Buch, conseller d'Interior. Aquesta protesta ve motivada per les detencions que hi van haver ahir a membres d'ARRAN i SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans). La Forja ha donat suport i comparteix l'acció de protesta. També l'alcaldessa de ciutat, Agnès Lladó, se solidaritza amb els companys de Junts per Figueres i afegeix que «el diàleg sempre és la millor eina per avançar».