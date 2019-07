Mor una dona de 70 anys en una platja no vigilada de l'Escala

Una dona de 70 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquest matí a la platja del Rec del Molí de l'Escala. El telèfon 112 ha rebut l'avís quan passaven pocs minuts de les onze del matí. La trucada alertava que havien vist un cos surant a l'aigua i que dues persones que en aquell moment practicaven 'paddel surf' l'havien aconseguit treure i portar a la sorra, ja inconscient.

Segons han informat des de Protecció Civil, el SEM hi ha enviat una ambulància i un helicòpter medicalitzat però, tot i les maniobres practicades, no han pogut fer res per salvar-li la vida. La platja on ha passat no disposa de servei de vigilància.