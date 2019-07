Descobreixen un cultiu amb 350 plantes de marihuana a Vilajuïga

La Guàrdia Civil ha descobert aquest dilluns una plantació de marihuana en un paratge de Vilajuïga (Alt Empordà). Segons informa l'institut armat, els agents van localitzar una zona d'uns 100 metres quadrats on hi havia plantes que mesuraven entre 0,50 i 1,80 metres. En total, els agents van comptabilitzar 350 plantes amb un pes d'uns 60 quilos. La Guàrdia Civil va inspeccionar el voltant de la plantació per comprovar si hi havia algú vigilant-la però no hi van trobar ningú. Per això, mantenen la investigació oberta per intentar localitzar el propietari de la plantació. Els agents van arrancar i comissar la droga.