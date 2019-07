Aquest matí, abans de les vuit del matí, es declarava un incendi en un habitatge al carrer Pou Artesià de Figueres, al seu tram entre el carrer Pi i Margall i el carrer dels Fossos.

Fins a tres dotacions de bombers i Guàrdia Urbana s'han desplaçat al lloc dels fets. Poc després d'un quart de nou l'incendi es donava per apagat.

Diversos veïns de la zona s'han acostat per a veure l'afectació. El sinistre no ha provocat alteracions a la mobilitat, excepte en el tram on s'ubica la casa. No s'han lamentat danys personals.