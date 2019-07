Deu anys de presó per l'acusat d'intentar matar tres joves a Figueres tirotejant el seu cotxe

L'Audiència de Girona ha condemnat a 10 anys de presó Ckeylis Monet, l'acusat d'obrir foc contra un cotxe al recinte firal de Figueres en el qual viatjaven tres ocupants la matinada del 5 de novembre del 2017.

La sentència conclou que només ha quedat provat que l'acusat va disparar contra el vehicle amb la intenció de matar un dels joves que hi viatjaven. «Desconeixia el nombre de persones que hi havia dins el cotxe, a banda del conductor», subratlla la sentència.

L'Audiència el condemna per un delicte d'intent d'assassinat perquè va disparar fins a set trets contra el cotxe, sis a boca de canó i un darrer quan el vehicle ja fugia, i per tinença il·lícita d'armes. El tribunal també li imposa una multa de 180 euros per un delicte lleu de danys pels desperfectes que va causar al cotxe. S'enfrontava a 43 anys de presó per tres intents d'assassinat i tenir armes sense permís.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona de la qual ha estat ponent el magistrat Víctor Correas recull que cap a tres quarts de quatre de la matinada l'acusat estava aparcat en doble fila a la ronda sud de Figueres, a l'alçada d'una discoteca. De forma "inesperada", el vehicle en el qual viatjaven els tres joves va impactar contra el seu cotxe.

La sentència es basa sobretot en les imatges d'una càmera de videovigilància que va captar el moment i conclou que no s'ha pogut acreditar que les víctimes topessin amb el cotxe de l'acusat de forma intencionada, tal com sostenia la defensa encapçalada per l'advocat Carles Monguilod. Ni tampoc que ho fessin perquè es van "espantar" quan van veure el processat, que era el que sostenia l'acusació particular liderada pel lletrat Joaquim Bech de Careda.

Segons subratlla la sentència, en el moment del xoc l'acusat "desconeixia el nombre de persones que hi havia al vehicle", a banda del conductor amb qui feia temps que tenia mala relació. Per això, apunta el tribunal que el processat "ignorava" que hi hagués dos joves més a dins.

Com a resultat de la topada els dos vehicles van quedar aturats "cara a cara" a la carretera. Va ser llavors quan Ckeylis Monet va baixar del seu cotxe de forma "immediata, sobtada i inesperada" i va obrir foc contra al conductor del vehicle. Per fer-ho va ser servir una arma curta de calibre 9 mm parabellum, per a la qual no tenia llicència.

La sentència conclou que va disparar sis trets a "boca de canó", a una distància d'entre un metre i mig i dos metres dirigits al conductor. Un dels projectils van impactar al vidre del parabrises, a l'alçada del cap del seu objectiu, i els altres cinc contra el capó del cotxe.

Aleshores, el conductor del cotxe que estava rebent la pluja de trets va donar marxa enrere uns metres per tenir marge per poder maniobrar. "Va reprendre la marxa envestint l'acusat en la maniobra de fugida", apunta la sentència que afegeix que el processat va "persistir en la seva intenció" d'acabar amb la vida del conductor i va disparar un últim tret contra la part posterior del vehicle.

La fiscalia i l'acusació particular acusaven Monet de tres intents d'assassinat però el tribunal conclou que només ha quedat demostrat que volia matar un dels ocupants del cotxe i que ignorava que els altres dos joves també fossin dins el vehicle. "Els trets es dirigeixen clarament a la posició del conductor del vehicle", argumenta la sentència que afegeix que era fosc i que els ocupants es van ajupir quan el processat va començar a disparar.



A traïció

El tribunal exposa que l'atac va ser a traïció: "Per molt que existissin conflictes previs entre l'acusat i la víctima, no podia preveure que dos segons després de la col·lisió d'escassa entitat, l'acusat dispararia una arma de foc a curta distància". La sentència, a l'hora de considerar provat que es va tractar d'un intent d'assassinat i no d'homicidi, també posa el focus en què la víctima estava dins un "espai reduït" i no tenia cap capacitat de defensar-se.

La defensa de l'acusat al·legava que Monet va actuar amb legítima defensa perquè la víctima va xocar contra el seu cotxe primer. "No es pot reconèixer de cap manera que hi hagi elements d'agressió legítima per part de la víctima", conclou la sentència que exposa que no ha quedat provat que el xoc fos intencionat.

L'Audiència de Girona recull, finalment, que el processat va utilitzar una arma per a la qual no tenia llicència i que va causar desperfectes al cotxe on viatjava la víctima, que a més li havia deixat un conegut.

Per això, li imposa una pena de 9 anys de presó per l'intent d'assassinat, 1 per la tinença il·lícita d'armes i una multa de 180 euros per un delicte lleu de danys. No es podrà apropar a menys de 200 metres de la víctima durant 12 anys.