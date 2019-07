En un mes i mig han mort ofegades a Girona les mateixes persones que en tot l'estiu passat

Els serveis d'emergències a la platja de l'Escala, on hi ha hagut l'útim ofegament

Des de l'1 de juny i fins al 16 de juliol, han mort el mateix nombre de persones ofegades en medis aquàtics de les comarques gironines que durant tot l'estiu de l'any passat. Es tracta d'una xifra, per tant, preocupant, tot i que cal dir que l'any passat havia estat un estiu amb una xifra força baixa, ja que el 2017 van morir fins a 16 persones en rius, piscines i platges de la província.

Aquest 16 de juliol va haver-hi l'última víctima mortal. Es tracta de l'únic finat que tenia menys de 60 anys. Es tracta d'un home de nacionalitat belga de 51 anys que va perdre la vida a la platja del Riuet de l'Escala mentre es banyava. Es tracta d'una de les platges on hi havia fort onatge però no hi ha servei de socorrisme.

El fort onatge i el corrent van empènyer la víctima mar endins, on es va llançar el personal de la guingueta del Riuet per intentar salvar-lo. Tot i els intents per reanimar-lo i l'actuació dels serveis mèdics del SEM, no se'l va poder remuntar.

Les altres morts d'aquests primers dies d'estiu han tingut com a víctimes persones de més de 60 anys. I moltes d'elles, d'edat molt superior. Es tracta d'un col·lectiu que en els últims anys és especialment castigat i sovint des de Protecció Civil es donen consells al col·lectiu de la gent gran per evitar, per exemple, posar-se a l'aigua en les hores de més calor o poca estona després d'haver menjat, entre d'altres.

Per àrees de la Costa Brava, cal dir que Roses s'ha convertit aquest estiu en un punt negre: hi han mort tres persones ofegades. Una dona de nacionalitat anglesa de 70 anys va ser la primera de l'estiu a les comarques de Girona, el dia 18 de juny. Posteriorment, el 28 de juny, una altra dona francesa de 80 anys va morir a la platja del Salatar. I el 5 de juliol, a la mateixa platja de Roses, un home de 61 anys de nacionalitat francesa va morir ofegat.

I finalment, en un altre medi aquàtic, en una piscina privada d'uns apartaments de Sant Feliu de Guíxols, a la zona de Sant Pol, hi va perdre la vida l'11 de juny una dona de 84 anys de nacionalitat francesa. Va morir ofegada a la piscina comunitària i un testimoni se la va trobant surant insconscient a dins de l'aigua.

Durant tot l'estiu passat, a les comarques de Girona van perdre la vida cinc persones, les mateixes que aquest primer mes i mig. L'agost va ser el mes més negre, amb tres víctimes mortals, a la Costa Brava. L'any passat va haver-hi ensurts per menors d'edat a les piscines i, per exemple, el 13 de juny una nena de vuit anys va estar apunt d'ofegar-se estant de colònies en una piscina de Vilopriu.