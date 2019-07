Mor un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a la C-250 a Quart

L'accident de trànsit mortal ha tingut lloc pels volts de les nou del matí, a l'altura del quilòmetre cinc de la carretera que uneix Girona amb Quart.

Per causes que es desconeixen i que els Mossos de Trànsit investiguen, hi ha hagut un accident de trànsit entre una moto i un turisme de la marca Ford, un Ford Focus.

La moto s'ha incendiat després del xoc frontal i ha quedat carbonitzada.

A causa del succés, el motorista que ha hagut de ser atès pels serveis mèdics del SEM però finalment, ha perdut la vida. De moment se'n desconeix la identitat.

Mentre que el conductor del turisme ha resultat ferit lleu. I el SEM l'ha evacuat a un centre sanitari.

Amb aquesta víctima mortal, ja són 21 les persones que han perdut la vida a conseqüència d'un accident de trànsit a la província de Girona.

A lloc hi han treballat els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM.

L'accident de trànsit ha acabat amb els dos vehicles a fora de via. El cotxe, ha acabat impactant també contra uns arbres que hi ha a tocar d'una empresa.