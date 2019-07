Una avaria general deixa sense llum a Garriguella des de primera hora del matí

L'Ajuntament de Garriguella ha informat aquest matí a través de les xarxes socials que una «avaria general» havia deixat sense llum el municipi. La companyia subministradora elèctrica Endesa informava que «previsiblement» el servei de llum es restabliria minuts més tards. Passada una hora actualitzava la informació i comunicava que es tractava d'un problema «amb els fils subterranis» i que el servei no tornaria a estar a operatiu fins a les 11:15 hores del matí. Cap a les tres de la tarda, l'Ajuntament informava als veïns a través del Canal de Whatsapp que, com el problema era subterrani, Endesa «ha hagut d'obrir un carrer» i això suposava que es podria allargar «de tres a quatre hores més». Des de llavors, no s'ha tornat a informar sobre l'estat de la situació.

La companyia informa que es poden seguir les incidències i avaries a través del seu portal web però el cert és que no funcionen.

Ahir es produïa un tall del subministrament elèctric d'Endesa a Figueres que es va solucionar passades poc més de dues hores.